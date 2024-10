Guerras no Oriente Médio e na Ucrânia têm potencial de se tornarem globais, diz Lula no Brics

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quarta-feira (23), à cúpula dos Brics, que os conflitos no Oriente Médio e entre Rússia e Ucrânia têm potencial para se tornarem globais. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, que iniciou a invasão ao território ucraniano, assistia ao discurso do brasileiro.

"No momento em que enfrentamos duas guerras com potencial de se tornarem globais, é fundamental resgatar nossa capacidade de trabalhar juntos em prol de objetivos comuns", disse Lula.Lula mencionou fala do presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, que classificou a situação na faixa de Gaza como o maior "cemitério de mulheres e crianças" do mundo. Os ataques israelenses à área já teriam matado mais de 40 mil pessoas. Israel começou a ofensiva depois de atentados do grupo extremista Hamas, no final do ano passado, matarem 1,4 mil em solo israelense.para a Cisjordânia e para o Líbano. Israel tem o objetivo declarado de atacar o Hezbollah, grupo islâmico armado baseado no território libanês. A comunidade internacional teme uma possível entrada do Irã, aliado do Hezbollah, no conflito. Isso poderia evoluir para uma guerra entre dois países com forças militares poderosas., na Rússia, mas. O presidente brasileiro cancelou a viagem ao país asiático depois de um acidente doméstico no fim de semana.