Kamala Harris se junta a artistas e intensifica campanha no Michigan e na Geórgia

A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, vai se juntar a artistas neste sábado, 19, em um esforço para impulsionar sua candidatura nos Estados de Michigan e Geórgia, nas semanas finais da campanha para as eleições presidenciais nos EUA. A candidata democrata aparecerá neste sábado com a cantora Lizzo, nascida em Detroit, no Michigan, enquanto ocorre o início da votação antecipada presencial na cidade.Mais de 1 milhão de residentes de Michigan já votaram por correio nas eleições de 5 de novembro."A eleição está aqui", disse Harris na sexta-feira, 18, enquanto fazia campanha pelo Estado decisivo.A vice-presidente terá mais estrelas ao seu lado no sábado à noite, quando realizará um comício em Atlanta, na Geórgia, junto ao cantor Usher.A votação antecipada também começou no Estado, com mais de 1,2 milhão de cédulas já foram contabilizadas nas votações presenciais ou por correio. Fonte: Associated Press