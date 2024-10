Trump diz que invasão do Capitólio foi 'dia do amor'

O candidato republicano à Presidência dos Estados Unidos Donald Trump afirmou em um evento de campanha nesta quarta (16) que a invasão do Capitólio, ocorrida em 6 de janeiro de 2021, representou um "dia do amor" em que "nada de errado" aconteceu. Na ocasião, apoiadores do ex-presidente adentraram no Congresso numa tentativa de impedir a certificação da vitória de Joe Biden. Cinco pessoas morreram.

A declaração, ocorrida em uma reunião com eleitores latinos na cidade de Miami, aumenta a lista de falas controversas feitas por Trump nos últimos dias, algo que vem sendo explorado pelo Partido Democrata. Na reta final da campanha, pipocam questionamentos a respeito da sanidade mental do republicano.

Além de ignorar os episódios de violência no 6 de Janeiro, Trump aproveitou o evento para reforçar retóricas e promessas de campanha. Ele voltou a criticar a entrada de migrantes em situação irregular nos EUA, associando-os sem provas ao aumento da criminalidade e do desemprego. Também disse que outros países enviam criminosos e pacientes de instituições psiquiátricas ao território americano.

O candidato defendeu "eleições honestas" em 5 de novembro, mas tergiversou ao ser questionado sobre o que faria para unir os americanos. "O que unirá o nosso país é o sucesso", limitou-se a dizer. Antes, durante debate com Biden, o republicano disse que aceitará o resultado do pleito "se for livre e justo".

Trump ainda negou as mudanças climáticas, o que tem sido recorrente durante a campanha a despeito de evidências científicas que mostram o contrário. "O verdadeiro aquecimento global com o qual temos que nos preocupar é o nuclear", disse o republicano, em referência aos aumentos das tensões entre a Otan, a aliança militar ocidental liderada pelos EUA, e a Rússia, que desde 2022 trava combates na Ucrânia.