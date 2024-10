Furacão Milton deixa ao menos 10 mortos na Flórida

Descrito como um dos furacões mais potentes das últimas décadas e temido devido ao alto potencial de destruição, o Milton começa a deixar a Flórida após cerca de 12 horas em que causou diversos estragos. O olho do furacão estava saindo pela costa Leste do estado, segundo boletim divulgado às 9h pelo NHC (Centro Nacional de Furacões, na sigla em inglês). Alguns alertas começaram a ser retirados em regiões do estado. Governo fala em ao menos dez mortos, mas o número pode aumentar.

Cinco mortes foram registradas no condado de Saint Lucie, na costa Leste da Flórida. Outras três ocorreram em Volusia. Os outros dois óbitos haviam sido em Saint Petersburg. O Milton tocou o solo na noite de quarta-feira como categoria 3, caiu para a classificação 1 durante a madrugada. Cidades têm sofrido com enchentes, e ao menos 3,2 milhões de pontos estão sem luz. O fenômeno chegou à costa por volta das 20h40min no horário local (21h40min de Brasília), quando tinha ventos de até 195 km/h. Entrou em terra pela pequena Siesta Key, a cerca de 180 km a Sudoeste de Orlando.

Considerado "extremamente perigoso", o Milton já tinha provocado danos antes mesmo de chegar à terra firme. Ao longo da quarta, a Flórida foi atingida por ao menos 19 tornados, fenômenos que ocorreram devido à mudança do clima e da aproximação do furacão, segundo especialistas.

O governador da Flórida, Ron DeSantis, disse esperar que a baía de Tampa, antes vista como o possível alvo principal, pudesse escapar de danos maiores, mas o furacão deixou sua marca, destruindo o telhado do Tropicana Field, o estádio do time de beisebol Tampa Bay Rays. O local foi adaptado para receber vítimas, com camas de emergência espalhadas pelo gramado.

Mesmo após se deslocar da costa da Flórida para o Oceano Atlântico, o furacão continuará a atingir a região com ventos e chuvas intensas, causando inundações generalizadas. A previsão é de que o Milton leve de 127 a 250 mm de chuva, superaando a média para todo o mês. Segundo o NHC, o nível da água em alguns locais pode ultrapassar os quatro metros. Uma emergência de inundação repentina estava em vigor na área da baía de Tampa, incluindo as cidades de St. Petersburg e Clearwater.

Meteorologistas dizem que, à medida que o furacão segue para o Norte, passando pelas Bahamas, o clima vai melhorar lentamente na península da Flórida. A prefeita de Tampa, Jane Castor, afirmou que não viu o nível de tempestade que os meteorologistas previram, "mas que tudo ainda não acabou". Antes da chegada do Milton, ela havia feito um alerta contundente aos moradores para saírem da cidade: "se ficar, vai morrer".

Ao menos nove aeroportos da Flórida, um dos destinos de viagem mais populares do mundo, fecharam. Parques de diversões, uma das principais atrações do estado, também anunciaram a suspensão de suas atividades, incluindo o mais famoso deles, o Walt Disney World.