Com aproximação do furacão Milton, aeroportos e hotéis fecham na Flórida

O Milton, furacão que pode ser o mais forte no golfo do México desde o Katrina, em 2005, foi rebaixado para a categoria 3 no final da tarde desta quarta-feira (, quando se aproximava do sudeste dos Estados Unidos. O enfraquecimento era esperado e não muda o prognóstico de especialistas, para os quais o evento meteorológico tem um potencial destrutivo. A chegada do fenômeno provocou ventos de até 200 km/h na região.

LEIA MAIS: Biden alerta que Milton pode ser pior furacão a atingir Flórida em 100 anos



O potencial destrutivo do Milton, aliás, é exacerbado pelo fato de que o Helene removeu barreiras de areia e vegetação que poderiam desacelerar o furacão. Além disso, o Milton pode transformar destroços que ainda não foram removidos em projéteis, causando ainda mais dano.

Com a aproximação, previsto para atingir a Flórida, voos têm sido cancelados, aeroportos fechados, cruzeiros desviando rotas, hotéis remarcando hospedagens e parques de diversões com interrupções temporárias.

O furacão deve aumentar a intensidade à medida que se aproxima da terra de acordo com a organização oficial de turismo do estado americano, a Visite a Flórida. "É uma situação extremamente perigosa", disse em comunicado, lembrando que aqueles estabelecidos nas áreas de alerta de tempestade "devem seguir os conselhos das autoridades e se retirar imediatamente se assim for ordenado".

Vários aeroportos na Flórida fecharam ou fecharão antes do horário previsto para a chegada do furacão ao longo até a manhã desta quinta. Os aeroportos internacionais de Tampa, Sarasota Bradenton e St. Pete-Clearwater suspenderam as operações um dia antes, com retorno programado para esta quinta. Orlando, Daytona Beach e Fort Myers também fecharam nesta quarta e planejam reabrir nos próximos dias.

A Flórida é um dos destinos de férias mais populares do mundo. A Visite a Flórida afirmou que o estado recebeu 140,6 milhões de visitantes em 2023, um recorde, já que houve um aumento de 2,3% em relação a 2022.

Muitas companhias aéreas, como American, Delta, United e Frontier Airlines emitiram isenções que permitem que passageiros remarquem suas viagens sem taxas. Já companhias de cruzeiro como Carnival, Royal Caribbean e MSC alteraram itinerários devido ao furacão. A Carnival cancelou paradas em Cozumel, no México, enquanto a Royal Caribbean redirecionou seu navio para Nassau, capital das Bahamas.

Hotéis da região fecharam temporariamente devido a ordens de retirada em Fort Myers. Aplicativos de aluguel de residências oferecem políticas de reembolso para eventos climáticos extremos. Parques temáticos, incluindo Walt Disney World e Universal Orlando, estão ajustando operações. O zoológico ZooTampa também anunciou fechamentos até quinta-feira, de acordo com seu site.

Milhares de pessoas estão fugindo das zonas costeiras da Flórida, resultando em engarrafamentos e escassez de combustível em várias regiões. Com um milhão de pessoas sob ordens de retirada, a corrida para deixar as áreas mais vulneráveis intensificou a pressão sobre as rodovias e postos de gasolina, agravando ainda mais o caos. Empresas de energia na região de Tampa suspenderam temporariamente suas operações para se preparar para o impacto do furacão.