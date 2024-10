Em nova fala racista, Trump diz que imigrantes levam 'genes ruins' aos EUA

O candidato do Partido Republicano à Casa Branca, o ex-presidente Donald Trump, voltou a dar uma declaração racista ao dizer nesta segunda-feira (7) que imigrantes levam muitos "genes ruins" aos Estados Unidos.

Em entrevista ao locutor de rádio conservador Hugh Hewitt, Trump discutia a política migratória do Partido Democrata e de sua adversária, Kamala Harris, quando disse que milhares de imigrantes que chegam aos EUA são assassinos.

"Muitos deles mataram bem mais de uma pessoa, e agora vivem tranquilamente nos EUA. Você sabe, eu acredito que ser um assassino está nos genes da pessoa. E a gente tem muitos genes ruins no nosso país agora", disse o republicano.

Em nota, a campanha de Trump defendeu a declaração, dizendo que o ex-presidente se referia a assassinos, não a imigrantes. "É nojento o fato de a mídia sempre querer defender homicidas, estupradores e criminosos para conseguir falar mal do presidente Trump", disse uma porta-voz da campanha republicana.

Trump tem um histórico de declarações consideradas racistas e xenofóbicas. Em 2023, ele disse que imigrantes "envenenam o sangue da nação", e em 2017, afirmou que havia pessoas boas dos dois lados de um confronto entre supremacistas brancos e manifestantes antirracistas em Charlottesville.

Especialistas dizem que imigrantes que entram nos EUA de maneira irregular não cometem crimes mais frequentemente do que outras pessoas no país, mas associar migração e criminalidade, a despeito das evidências, tem sido uma estratégia recorrente da campanha republicana.

O governo Biden condenou a fala. Uma porta-voz da Casa Branca disse que "esse tipo de linguagem promove o ódio, é nojenta e não tem espaço" nos EUA.

Na mesma entrevista, que foi ao ar no aniversário de um ano dos ataques do Hamas a Israel que serviram de estopim para a guerra no Oriente Médio, Trump disse que a Faixa de Gaza poderia ser "melhor do que Mônaco" se reconstruída corretamente.

"Gaza tem a melhor localização do Oriente Médio, a melhor água, o melhor de tudo", disse Trump nesta segunda, acrescentando que, quando visitou o local, lamentou que os palestinos "nunca aproveitaram" a vista de frente para o mar. "Podia ser o melhor lugar do Oriente Médio e um dos melhores do mundo."