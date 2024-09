Brasil considera apresentar proposta de convocação para revisão da carta da ONU, diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que o Brasil considera apresentar uma proposta de convocação de uma conferência para a revisão da carta da Organização das Nações Unidas (ONU). O anúncio foi feito durante a segunda reunião de ministros de relações exteriores no G20 Brasil, que acontece de maneira inédita na sede da ONU, em Nova York, nos Estados Unidos.

"Cada país pode ter a sua visão sobre o conjunto de reformas da governança global, mas precisamos todos concordar com o fato de que a reforma é fundamental e urgente", avaliou.



Segundo ele, o Brasil mantém firme a sua posição histórica: "A ONU deve estar sempre no centro da governança global". "A Organização passa por uma crise de confiança, que precisa ser restabelecida", disse, acrescentando que a ONU e o secretário-geral, cargo ocupado por António Guterres, devem voltar a ocupar "posição central" no debate sobre questões econômicas e financeiras globais.



Lula avaliou que o "Pacto para o Futuro" representa um passo importante nessa direção, mas defendeu a necessidade de transformações estruturais. "Criticar sem agir é um exercício estéril. Mas admitir que há fissuras a serem reparadas é o primeiro passo para fazer algo melhor", concluiu.

No próximo final de semana, Lula embarca para o México. A viagem tem como objetivo aumentar o comércio entre os dois países - as vendas de produtos agrícolas brasileiros teriam o principal potencial de crescimento - e deverá incluir conversas sobre Venezuela. O Brasil gostaria de atrair os mexicanos de volta para as discussões sobre a turbulência política no país vizinho.



Lula terá reuniões separadas com o mandatário mexicano, Andrés Manuel López Obrador, e com a presidente eleita, Claudia Sheinbaum, no sábado. Também participará do encerramento de um encontro empresarial com cerca de 400 empresários, sendo aproximadamente 150 brasileiros. Na terça, ele participará da posse de Sheinbaum e retornará ao Brasil.