França anuncia novo governo de centro-direita dois meses após eleição

Por AP

A Presidência da França(21) mais de dois meses após as eleições que resultaram num Parlamento dividido., montou um gabinete de centro-direita depois de semanas de negociações, e o presidente Emmanuel Macron aprovou. O novo governo foi anunciado no palácio presidencial.Apesar de uma aliança de esquerda ter conquistado o maior número de assentos no Parlamento, não conseguiu maioria absoluta, e o gabinete de 38 membros anunciado neste sábado inclui principalmente, um político centrista, é o novo ministro das Relações Exteriores. O novo ministro das Finanças é, uma figura emergente na política francesa.mantém seu posto como ministro da Defesa.O cargo de ministro do Interior vai para, um conservador convicto que vai lidar com temas como segurança nacional, imigração e aplicação da lei.