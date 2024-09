Milhares de manifestantes protestam contra nomeação de Michel Barnier como premiê

Milhares de manifestantes saíram às ruas por toda a França no sábado (7) contra a nomeação do novo primeiro-ministro do país, Michel Barnier. O político de 73 anos, com cinco décadas de vida pública e alinhado à direita, foi nomeado pelo presidente francês Emmanuel Macron na tentativa de lidar com uma Assembleia dividida após as eleições de julho.

Em Paris, os manifestantes reuniram-se da Praça da Bastilha, mas 150 comícios foram realizados em todo o país. A esquerda, particularmente o partido França Insubmissa, convocou os atos por ver o passado conservador de Barnier como uma rejeição à vontade do eleitorado, que impediu a vitória do Reagrupamento Nacional (RN), partido da líder de extrema direita Marine Le Pen, no pleito.

Por outro lado, Jordan Bardella, líder do RN, afirmou que Barnier estava "sob vigilância" e pediu que o primeiro-ministro incluísse as prioridades do seu partido em sua agenda, particularmente em relação à segurança nacional e à imigração. Barnier substitui Gabriel Attal, que tinha 34 anos quando foi nomeado há apenas oito meses e foi forçado a renunciar após as eleições legislativas realizadas há dois meses.