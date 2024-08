Bombeiros retiram cinco corpos de iate naufragado na Itália; Ministério Público investiga causas

Cinco corpos foram encontrados nos destroços do iate de luxo do magnata britânico da tecnologia Mike Lynch, que afundou na segunda-feira (19), na Sicília, reduzindo as chances de se encontrar o último desaparecido com vida. A embarcação afundou em poucos minutos e 15 pessoas, incluindo 9 membros da tripulação, foram resgatadas. Os cinco corpos ainda não identificados elevam o balanço de vítimas para seis mortos, após a recuperação do primeiro cadáver perto do local do naufrágio, ainda na segunda.

Horas antes da tromba d'água que provocou o acidente, uma festa era celebrada no Bayesian, o iate de 56 metros de comprimento com bandeira britânica ancorado a 700 metros do porto de Porticello com 12 passageiros e 10 membros da tripulação.

Lynch, magnata dos negócios da tecnologia apelidado de "Bill Gates britânico", comemorava com amigos, colaboradores e advogados sua absolvição, em junho, em um julgamento por fraude nos EUA que poderia ter lhe custado anos de prisão.

No acidente, desapareceram Mike Lynch e sua filha, Hannah, Jonathan Blomer, presidente do conselho de administração do Morgan Stanley International, assim como sua mulher, e Chris Morvillo, advogado que defendeu Lynch em seu julgamento, e também sua mulher.

Enquanto isso, os investigadores do Ministério Público coletavam evidências para sua investigação criminal, iniciada imediatamente após a tragédia, apesar de nenhum suspeito formal ter sido identificado.

Vários questionamentos emergiram sobre o que causou o naufrágio tão rápido do iate, em 16 minutos, uma vez que o veleiro próximo, Sir Robert Baden Powell, foi em grande parte poupado e conseguiu resgatar os sobreviventes.