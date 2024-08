Forças da Ucrânia explodem pontes e desaceleram invasão no Sul da Rússia

As forças da Ucrânia explodiram, nesta segunda-feira (19), a terceira ponte sobre o rio Seim, em Kursk, região no Sul da Rússia que invadiram de forma surpreendente há duas semanas. A ação visa fortalecer uma linha defensiva dentro do território russo, mas também pode indicar a perda de capacidades de Kiev para continuar no ataque. Desde a semana passada, Kiev não divulgou mais avanços que eram contados em quilômetros quadrados.