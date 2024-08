Putin afirma que ataque da Ucrânia em Kursk é tentativa de parar Moscou

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou nesta segunda-feira (12), que o ataque da Ucrânia na região de Kursk é uma tentativa de parar a ofensiva russa em Donbas, no Leste ucraniano, e obter vantagens em possíveis futuras conversas de acordo de paz.

Segundo o Kremlin, o ataque inimigo não alcançou o objetivo de causar instabilidade pública no país e disse que o exército agora conta com mais voluntários. Putin reforçou que a principal tarefa da Rússia é "tirar o inimigo de seus territórios e, juntamente com o serviço de fronteira, garantir a cobertura confiável da fronteira do Estado".

A última ofensiva ucraniana em Kursk fez com que mais de 100 mil civis russos fugissem. O exército da Rússia ainda está se esforçando para responder ao ataque ucraniano, que foi um dos maiores desde o início do conflito. Putin insistiu que Moscou prevalecerá.

O governador da região de Belgorod, adjacente a Kursk, também anunciou a desocupação de um distrito próximo à fronteira ucraniana, descrevendo a manhã de segunda-feira como "alarmante", mas sem dar detalhes.

As forças ucranianas avançaram rapidamente na cidade de Sudzha, cerca de 10 quilômetros além da fronteira, após o lançamento do ataque. Eles supostamente ainda controlam a parte oeste da cidade, que é o local de uma importante estação de trânsito de gás natural.

A operação ucraniana está sendo realizada sob forte sigilo, e seus objetivos - especialmente se as forças de Kiev pretendem manter o território ou estão realizando ataques de guerrilha - permanecem incertos. A manobra surpreendente, que pegou as forças do Kremlin desprevenidas, contraria o esforço incessante da Rússia nos últimos meses para romper as defesas ucranianas em pontos selecionados ao longo da linha de frente no leste da Ucrânia.

A Rússia já viu incursões anteriores em seu território durante a guerra de quase dois anos e meio, mas a incursão na região de Kursk marcou o maior ataque em seu solo desde a Segunda Guerra Mundial, embaraçando o presidente Vladimir Putin e constituindo um marco nas hostilidades.