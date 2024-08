Ex-vice de Fernández, Cristina Kirchner se pronuncia após acusação de violência e assédio contra o ex-presidente

Fabiola Yáñez apresentar uma denúncia à Justiça Cristina Kirchner, vice na época de mandato de Fernández, se pronunciou sobre o caso nesta sexta-feira (09). Ação foi realizada por meio de suas redes sociais, após publicação de fotos de Fabiola, pela mídia argentina, com hematomas e machucados. Após a ex-primeira-dama da Argentinacontra Alberto Fernández, ex-presidente da argentina,(09). Ação foi realizada por meio de suas redes sociais,, com hematomas e machucados.

Na última quarta-feira (07), Fabiola havia registrado uma denúncia contra Fernández na justiça argentina. O tribunal federal de Buenos Aires então abriu uma investigação criminal para averiguar as acusações de "terrorismo psicológico", assédio telefônico e abuso físico. Atualmente, a justiça o impede, por meio de uma medida protetiva de chegar a menos de 500 metros dela e de entrar em contato por quaisquer meios, assim como sair do país. O ex-mandatário nega as alegações.



Christina Kirchner, por meio de publicação no X (antigo Twitter), descreveu que o vazamento das fotos por veículos de mídia na última quinta-feira (08) constituem uma "revitimização da denunciante", em tradução livre. Segundo ela, juntamente com as conversas por mensagens vazadas, "denunciam os aspectos mais sórdidos e obscuros da condição humana".

Cristina também ressaltou que as imagens permitem comprovar que a situação da mulher em qualquer relação, quer ela esteja em um palácio ou em uma cabana. Além disso, "a misoginia, o machismo e a hipocrisia, pilares nos quais se assenta a violência verbal ou física contra a mulher, não têm bandeira partidária e atravessam a sociedade em todas seus níveis", acrescentou.

Por fim, expressou a solidariedade com todas as mulheres que foram vítimas de qualquer tipo de violência, relatando ter passado por violência verbal e política, incluindo uma tentativa de assassinato 1º de setembro de 2022.

Confira, abaixo, a publicação na íntegra: