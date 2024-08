Base que abriga tropas dos EUA no Iraque é alvo de ataque com foguetes

Com agências internacionais

Uma base que abriga forças dos Estados Unidos no oeste do Iraque foi alvo de um ataque com foguetes nesta segunda-feira (5), de acordo com autoridades de segurança iraquianas. Não houve feridos, segundo o relato de duas fontes que falaram sob condição de anonimato para a agência Associated Press, por não estarem autorizadas a comentar publicamente o episódio.

O ataque foi contra a base aérea de Ain Al-Assad, localizada na província de Al-Anbar, a 180 quilômetros a oeste de Bagdá. De acordo com a agência Reuters, o ataque foi realizado com dois foguetes Katyusha, que caíram dentro da base.

As Forças Armadas dos Estados Unidos não fizeram comentários imediatos, e nenhum grupo reivindicou a responsabilidade pelo ataque.

Nas últimas semanas, as milícias iraquianas apoiadas pelo Irã voltaram a lançar ataques contra as bases que abrigam as forças dos EUA no Iraque e na Síria, após uma calmaria de vários meses, depois que um ataque a uma base na Jordânia matou três soldados americanos no final de janeiro, provocando uma série de ataques retaliatórios dos Estados Unidos.

Entre outubro e janeiro, um grupo que se autodenomina Resistência Islâmica no Iraque reivindicou regularmente ataques que, segundo ele, eram uma retaliação ao apoio de Washington a Israel na guerra em Gaza e tinham como objetivo expulsar as tropas dos EUA da região.

mortes de altos funcionários do Hamas e do Hezbollah nas últimas semanas. Este último lançamento, no entanto, ocorre em um momento de grande preocupação com um possível ataque do Irã e seus aliados contra Israel, em resposta àsdo Hamas e do Hezbollah nas últimas semanas.

Os disparos também ocorreram após as forças americanas realizarem um ataque aéreo na última terça-feira (30) contra combatentes iraquianos pró-Irã que tentavam lançar drones. A investida, que segundo fontes iraquianas deixou quatro mortos, foi o primeiro dos Estados Unidos no Iraque desde fevereiro.