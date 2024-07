Kamala Harris tem 44% das intenções de voto, contra 42% de Trump, diz pesquisa

Uma esquisa de intenção de voto da Reuters/Ipsos divulgada nesta terça-feira (23) mostra que a atual vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, e o republicano Donald Trump estão tecnicamente empatados na corrida pela Casa Branca.

Harris tem 44% das intenções de voto contra 42% de Trump. A diferença está dentro da margem de erro de três pontos percentuais. Levantamento foi feito depois que o presidente Joe Biden desistiu da disputa no último domingo (21) e apoiou Kamala como sucessora. Foram entrevistados 1.241 adultos dos EUA, incluindo 1.018 eleitores registrados.

A vice-presidente conquistou número de delegados necessários para indicação do partido, segundo levantamento da Associated Press. A pesquisa não oficial mostrou Harris com mais de 2.500 delegados, quantidade bem acima dos 1.976 necessários para a nomeação. Ela ainda é pré-candidata do Partido Democrata e tem menos de quatro meses para convencer os americanos de que é a pessoa certa para liderar o país.

Harris chegou nesta terça-feira a Milwaukee, capital do estado de Wisconsin, para a realização de um comício. O local também foi sede, há poucos dias, da Convenção Nacional Republicana, palco do anúncio de que Donald Trump seria o adversário dos Democratas no pleito presidencial.

Wisconsin é um dos cinco ou seis estados que decidirão o rumo das eleições de 5 de novembro — ali, Trump liderava a disputa contra Biden, mas ainda não se sabe se manterá a vantagem contra Harris.