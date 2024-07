Como Kamala Harris se posiciona em temas como aborto, economia e segurança

A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, já garantiu a quantidade de delegados para ser nomeada candidata do Partido Democrata na corrida presidencial de 2024. Apesar da iminente nomeação, as posições de Harris sobre temas importantes para o país ainda não estão claras.

Kamala começou a carreira como promotora distrital em São Francisco, na Califórnia em 2003. Foi eleita procuradora-geral do Estado em 2011 e senadora pela Califórnia em 2017. Ela participou das primárias democratas para a eleição presidencial em 2020, mas desistiu por falta de apoio. Após Joe Biden garantir a nomeação do partido, ele a escolheu como companheira de chapa. Desde então, a vice-presidente tem defendido as ideias de Biden na presidência, mas após o mandatário americano desistir de participar do pleito, uma busca pelas posições de Harris assumiu os holofotes.

Confira as ideias de Kamala sobre cinco temas-chave para os EUA:

Política externa

A vice-presidente americana representou Biden em diversos encontros com líderes internacionais, incluindo o Fórum pela Paz na Ucrânia, que foi organizado pela Suíça. Caso a democrata seja eleita, o apoio a Kiev não deve mudar.

Harris divergiu de Biden em relação a guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas, pedindo um cessar-fogo no enclave palestino em março para reduzir o "imenso sofrimento dos palestinos". Já Biden adotou uma posição de mais apoio a Israel ao longo de sua carreira política, apesar de atritos com o primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, durante a guerra.

Economia

Kamala tem posições parecidas com Biden em relação à economia. O governo Biden ressaltou desde o início do mandato que uma de suas principais prioridades era reduzir os altos preços nos EUA após a pandemia. Kamala ressaltou que tem como objetivo a redução da inflação e do preço da gasolina.

Aborto

Vice-presidente sempre foi uma defensora da legalização do aborto. Após a Suprema Corte americana anular o precedente histórico de Roe vs Wade que garantia o direito ao aborto para todas as mulheres até 2022, ela se tornou a principal liderança do governo Biden sobre o assunto e pressionou o Congresso para que uma lei que garantisse estes direitos para as mulheres ao redor dos EUA fosse aprovada.

Segurança

Kamala teve uma longa carreira como promotora na Califórnia antes de ser eleita senadora e ganhou uma fama de ser "linha-dura", atraindo questionamentos de progressistas durante a sua campanha presidencial nas primárias democratas em 2020. Após a morte de George Floyd em 2020 e os protestos por justiça racial, Kamala contribuiu para aprovar uma legislação que facilitou o indiciamento de policiais por má conduta.

Imigração

O tema imigração pode se tornar uma das principais vulnerabilidades para a campanha de Kamala. Ela se envolveu ativamente com questões relacionadas à fronteira e Trump deve buscar uma associação entre a democrata e a entrada massiva de imigrantes nos EUA via México. A vice apoiou a legislação bipartidária que poderia ter reforçado a segurança na fronteira americana, mas a lei não foi aprovada por conta da oposição de Trump, que não queria que Biden ganhasse capital político com a medida.