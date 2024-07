Kamala ataca Trump em discurso enérgico a equipe de campanha

Kamala Harris disparou ataques contra Donald Trump em um discurso enérgico nesta segunda-feira (22), o seu primeiro de campanha. Introduzida ao som de "Freedom", de Beyoncé, na sede do que era até este domingo (21) a campanha Biden-Harris, em Wilmington, no estado de Delaware, Kamala disse que "o bastão está nas nossas mãos".

"Eu sei que tem sido uma montanha-russa", disse. "Tenho fé completa que esse time é a razão pela qual vamos vencer em novembro", completou. Kamala afirmou que o comando da campanha não vai mudar e continuará nas mãos de Julie Chavez Rodriguez e Jen O'Malley Dillon.

Joe Biden, isolado em Rehoboth Beach em razão da Covid, participou por telefone. O presidente agradeceu a equipe e disse que continuará "totalmente engajado" na campanha. "Eu estou de olho em você, menina. Eu amo você", disse Biden a Kamala.

vice aproveitou o primeiro discurso de campanha, diferente da fala que fez mais cedo em um evento oficial da Casa Branca , para atacar Donald Trump. "Ao longo da minha carreira, lidei com criminosos de todos os tipos", disse, em referência à sua atuação como procuradora na Califórnia, despertando risos no escritório.

"Predadores que abusaram de mulheres, fraudadores que roubaram consumidores, trapaceiros que quebraram as regras para seu próprio benefício. Então me ouçam quando eu digo: eu conheço o tipo de Donald Trump", disse, sob aplausos.

"Essa campanha não é apenas sobre nós contra Trump. Ela sempre foi sobre duas diferentes visões para o futuro do nosso país. Uma focada no futuro, e a outra focada no passado. Donald Trump quer retroceder nosso país a um tempo quando americanos não tinham liberdade, mas nós acreditamos num futuro em que há liberdade para todos os americanos", afirmou.

A fala vem um dia depois de Biden desistir de tentar a reeleição após forte pressão interna do próprio partido, que duvidava cada vez mais da sua capacidade de derrotar Donald Trump. Ao anunciar sua saída, Biden endossou Kamala para substituí-lo na chapa do partido.

A vice-presidente ainda não é oficialmente candidata do Partido Democrata à Casa Branca --isso só deve acontecer na convenção, no final de agosto. Entretanto, ela é a favorita até aqui para encabeçar a chapa do partido, tendo conquistado o apoio de governadores e de nomes importantes como o da ex-presidente da Câmara Nancy Pelosi.