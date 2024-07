Kamala exalta legado deixado por Joe Biden

A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, fez a primeira aparição pública, nesta segunda-feira (22), desde que o presidente Joe Biden desistiu da campanha eleitoral de 2024 e a endossou para assumir a candidatura. A democrata fez questão de exaltar o atual presidente americano.

"Em um mandato, ele já ultrapassou o legado de muitos presidentes que serviram por dois mandatos", afirmou. Ela também pontuou que Biden tem "um amor profundo pelo país", e que testemunhou em primeira mão o presidente "lutando pelo povo americano".

Kamala informou que Biden está "muito bem" e se recupera da Covid-19, que contraiu na semana passada. Para ela, as conquistas dele já superaram o legado de muitos presidentes que cumpriram dois mandatos.

No domingo (21), Biden declarou apoio à candidatura de Kamala pela indicação democrata à corrida presidencial nos EUA, logo após desistir da reeleição. Até o momento, diversas autoridades do partido seguiram Biden e endossaram a vice-presidente.

A vice discursou durante evento da National Collegiate Athletic Association, que celebrou um campeonato de estudantes universitários norte-americanos. "Digo aos nossos atletas: parabéns por tudo o que vocês conquistaram e boa sorte para tudo o que está por vir", ressaltou.

O presidente afirmou que vai fazer pronunciamento à nação ainda nesta semana. Na manifestação, segundo ele, mais detalhes sobre a decisão serão explicados. Outros nomes cotados para substituir Biden além da vice-presidente estão Gavin Newson, o governador da Califórnia, J.B. Pritzker, governador de Illinois, e Gretchen Whitmer, governadora de Michigan.

De acordo com pesquisa da AFP, Kamala tem o apoio de mais da metade dos delegados de que precisará para ocupar o lugar de Biden, no topo da chapa democrata. Mais de 1.000 delegados anunciaram que planejam apoiar Kamala durante a Convenção Democrata como candidata à presidência, após Biden desistir da reeleição.

As regras do Comitê Nacional Democrata estabeleceram recentemente 1.976 delegados comprometidos como referência para ganhar a indicação. Os delegados comprometidos são aqueles que são obrigados a votar de acordo com a preferência do eleitorado de seus Estados.

As doações em apoio a candidatura de Kamala superaram US$ 95 milhões no total acumulado desde a desistência de Biden.