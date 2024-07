Biden diz estar 'à beira' de conseguir articular cessar-fogo na guerra em Gaza

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou nesta segunda (22), acreditar que está "à beira" de articular um cessar-fogo na guerra em Gaza. Durante pronunciamento a integrantes da campanha presidencial, Biden disse que continuará negociando com palestinos e israelenses para tentar garantir o retorno dos reféns e a paz no Oriente Médio.Um dia após anunciar que não buscará a reeleição, Biden afirmou que fará tudo o que for possível ao longo dos próximos meses, na reta final do mandato na Casa Branca. Também se comprometeu a fazer campanha para eleger a vice-presidente americana, Kamala Harris, em novembro. "Eu não vou a lugar nenhum", disse.Biden ressaltou que atuará para "salvar" a democracia americana e criticou o ex-presidente Donald Trump, candidato à presidência pelo Partido Republicano. "O Trump ainda é um perigo às comunidades e à nação. É só perguntar aos meus colegas de política externa e meus pares internacionais", ressaltou.