Cotado para secretário de Trump diz que relação com Bolsonaro não afetaria diálogo com Lula

Richard Grenell, apontado como uma possível escolha para secretário de Estado em um eventual governo Donald Trump, afirmou que a política externa do republicano será exatamente o que foi no primeiro mandato. "Donald Trump é quem determina as políticas. Ele quer que as economias cresçam e que os conflitos cessem. Esta é a premissa", disse.

LEIA TAMBÉM: Republicanos projetam união do partido após ataque a Trump



Questionado como seria a relação do republicano com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, considerando a proximidade dele com a família Bolsonaro, Grenell respondeu que Trump "vai lidar com o mundo como ele é" e que não vai "tentar fazer mudanças de regimes" em outros países.

Em seguida, o cotado para chefiar a diplomacia dos Estado Unidos fez uma defesa da pluralidade e acusou os democratas de "esmagarem a dissidência" ao caracterizá-la como desinformação. "Donald Trump vai lidar com quem quer que esteja no cargo, e vamos falar com eles", declarou.

Perguntado ainda sobre que avaliação ele faz da atual relação entre Brasil e EUA em áreas como energia limpa e direitos trabalhistas. Sem se referir diretamente a esses temas, Grenell disse que Trump falará com "cada líder para entender como será essa relação" e que vai apresentar as políticas que tornem os EUA mais fortes.

Pouco antes, ele havia feito uma defesa da exploração de petróleo em território americano e criticado a importação do produto de países como Venezuela e Irã. "Nós temos leis mais seguras, melhores leis trabalhistas, ambientais. Nós deveríamos poder explorar nossos recursos e usá-los para o nosso povo. Isso é uma grande questão na Pensilvânia", afirmou, em referência ao estado-pêndulo em que a disputa com Joe Biden está acirrada.

Grenell foi embaixador na Alemanha, diretor interino de inteligência nacional e enviado especial para a região dos Bálcãs durante o governo Trump. Nesta quinta, ele falou com jornalistas da imprensa estrangeira durante a convenção republicana, que ocorre em Milwaukee, Wisconsin.

LEIA TAMBÉM: Trump é nomeado candidato republicano sem discursar



O diplomata também ecoou as críticas feitas à Otan por Trump, que acusa os aliados europeus de não contribuírem financeiramente com a organização como deveriam. "Eu sei exatamente o que os europeus querem. Eles querem o benefício da responsabilidade compartilhada e da proteção compartilhada e querem nos ridicularizar por dizer: 'Espere um minuto, é melhor vocês pagarem a sua parte justa'", afirmou.