Trump é nomeado candidato republicano sem discursar

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump foi nomeado pelos delegados do Partido Republicano para liderar a chapa que concorrerá nas eleições presidenciais de novembro. Trump surgiu na Convenção Nacional Republicana, na noite de segunda-feira, que está sendo realizada em Milwaukee, Wisconsin, com um curativo na orelha direita, mas não discursou. No mesmo dia, o senador por Ohio J.D. Vance foi escolhido como vice na chapa republicana.

O presidente do Partido Republicano, Michael Whatley, escolhido a dedo por Trump, pregou união entre os correligionários e atacou o presidente Joe Biden e os democratas. O senador por Wisconsin Ron Johnson também fez críticas pesadas a Biden. "Suas políticas são um claro e presente perigo para a América, para nossas instituições, nossos valores e nosso povo", afirmou o parlamentar.

O clima de celebração na convenção contrastou com a tensão vigente no país desde sábado, quando Trump sofreu uma tentativa de assassinato durante um comício em Butler, na Pensilvânia. Alvejado por tiros, o ex-presidente sofreu apenas um ferimento na orelha. O atirador, um homem de 20 anos, foi morto na sequência.

Alguns delegados repetiram a palavra "luta" repetidamente, da mesma forma que o ex-presidente gritou para a multidão enquanto o Serviço Secreto o escoltava para fora do palco do comício de sábado, com o punho erguido e o rosto ensanguentado.

Ainda sobre o atentado, vídeos gravados por pessoas do lado de fora do comício de Trump mostram que ao menos um policial foi avisado sobre o atirador antes do ataque. Nas imagens, é possível ouvir o ex-presidente discursando enquanto pessoas chamam atenção de policiais para o atirador. "Policial, ele está no telhado", diz uma das testemunhas.

Aviso é dado exatos 86 segundos antes do primeiro disparo. Ao comparar o áudio da gravação com o áudio do comício, é possível ver o policial sendo avisado no momento em que Trump cita "milhões e milhões" no discurso.

Xerife confirmou que policial foi avisado sobre atirador. Michael Slupe, representante dos policiais de Butler, afirmou à CNN e à Associated Press que um policial chegou a içar outro até a borda do telhado.

Atirador apontou arma para policial, que se soltou para se proteger. Ele estava literalmente pendurado na beirada de um prédio e assumiu a posição defensiva que precisava naquele momento. Ele não conseguia se segurar", disse Tom Knights, gerente municipal de Butler.

Policial caiu de uma altura de 2,4 metros. Ele feriu o tornozelo e está usando uma bota ortopédica, afirmou Knights.