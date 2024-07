Casa Branca confirma que Biden testou positivo para Covid-19

A secretária de imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, informou em comunicado que o presidente dos EUA, Joe Biden, testou positivo para Covid-19. "Mais cedo hoje, após seu primeiro evento em Las Vegas, o presidente Biden testou positivo para Covid-19. Ele está vacinado e com reforço e está demonstrando sintomas leves", relatou o texto.Ela informou que Biden retornará para Delaware, onde ficará isolado e "continuará com todas as suas tarefas durante o período." A Casa Branca destacou que proverá atualizações regulares sobre o estado de saúde do presidente durante seu isolamento.