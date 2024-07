Joe Biden diz que não mudou de ideia e segue como postulante à reeleição

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse na íntegra da entrevista exclusiva que à NBC que não mudou de opinião e continuará como candidato do Partido Democrata nas eleições presidenciais de novembro. "Sempre disse que ela será disputada, como o lançamento de uma moeda", afirmou.

Biden ressaltou que foi responsável pelo péssimo desempenho no debate com Donald Trump, no fim de junho, pois teve "uma noite ruim" e "não estava me sentindo bem". O presidente estava com gripe na ocasião.

"É o meu trabalho concluir o que estou fazendo", disse Biden. Perguntado sobre quem ele escuta para decidir se continuará ou deixará a candidatura à Casa Branca, afirmou: "eu". Biden destacou que tem há muito tempo o apoio do ex-presidente Barack Obama e da ex-primeira-dama Michelle Obama.

"Sou uma pessoa idosa, mas apenas três anos mais velho do que Trump", disse o presidente. "Minha acuidade mental está muito boa. Entendo quem questiona como estarei quando terei 83 ou 84 anos. É uma pergunta legítima."

Biden afirmou que tem uma agenda de governo e de campanha bastante intensa, como ocorreu na semana passada, quando concedeu uma entrevista coletiva depois de um longo encontro de líderes de países membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) em Washington.

"Eu estou saindo e demonstrando ao povo americano que tenho comando de todas as minhas faculdades, que não preciso de notas. Eu não preciso de teleprompter", disse Biden.

Questionado se estaria disposto a debater novamente com Trump antes do próximo encontro marcado para setembro, afirmou: "vou debater com Trump quando concordarmos em debater. Vou debater com ele em setembro"