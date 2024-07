Embaixador do Brasil na Argentina vai a Brasília debater relação bilateral

Na esteira das mais recentes rusgas entre Javier Milei e Lula, o embaixador do Brasil na Argentina, Julio Bitelli, foi chamado a Brasília para se reunir com o presidente, com o chanceler Mauro Vieira e com outras autoridades e debater os rumos da relação com o vizinho.

Não se trata de uma chamada para consultas, uma clássica reprimenda diplomática que expressa a fragmentação de relações bilaterais - como ocorreu recentemente, por exemplo, com os embaixadores de Espanha e Bolívia na Argentina ou com o embaixador do Brasil em Israel. Bitelli retorna ao posto na semana que vem.

Nos termos da diplomacia brasileira, o embaixador, que há um ano ocupou o cargo em Buenos Aires, conversará com o alto escalão do governo brasileiro para estabelecer os novos objetivos daqui para a frente em áreas centrais como a de energia e comércio.

A relação atual com a Argentina, um dos mais importantes parceiros globais do Brasil, é descrita como em um momento complexo, que difere muito do que se está acostumado. As rusgas entre Milei e Lula são vistas como ruídos que respingam na diplomacia e que devem ser desdramatizados, nos termos ditos à reportagem.

O conflito entre o Palácio do Planalto e a Casa Rosada esquentou após Lula afirmar que Milei deveria lhe pedir desculpas pelos insultos que o fez, e o argentino afirmando que não o faria e chamando o brasileiro de "esquerdinha" e de "ego inflado".

Antes de eleito, o economista ultraliberal disse que Lula era comunista e corrupto e que, por isso, não conversaria com ele. O ápice ocorreu há uma semana, quando coincidiram a ida de Milei a Santa Catarina para uma conferência conservadora e a cúpula de chefes de Estado do Mercosul em Assunção, no Paraguai, da qual o argentino estava ausente justamente pela escolha de ir ao Brasil.