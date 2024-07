Pesquisa indica que 2/3 dos americanos acham que Biden deve desistir da reeleição

Dois em cada três norte-americanos acreditam que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, deve abandonar a disputa pela reeleição, indica pesquisa do instituto Ipsos para a ABC News e o The Washington Post. Ainda assim, o levantamento aponta que a corrida com o ex-presidente e candidato republicano, Donald Trump, segue empatada.

LEIA MAIS: Cresce apelo de democratas para Biden deixar a disputa predencial

Segundo a sondagem, 67% dos norte-americanos querem que Biden desista da campanha, após o desempenho no debate do final de junho, contra 30% que preferem que o democrata siga no páreo. Por outro lado, metade defende que Trump renuncie à candidatura republicana, enquanto 47% argumentam pela permanência dele.

Entre os democratas, a vice-presidente Kamala Harris é a mais citada para substituir Biden (29%), bem à frente do governador da Califórnia, Gavin Newsom (7%).

A última pesquisa Ipsos mostra que os eleitores veem Donald Trump como uma pessoa melhor física e mentalmente e o presidente Joe Biden como mais honesto e capaz de proteger a democracia. Apesar disso, Biden e Trump aparecem com iguais intenções de votos para as eleições de novembro entre os eleitores registrados, com 46% para cada.

Apenas 13% acham que Biden está bem fisicamente. Outros 44% disseram que Trump está mais habilitado para um novo mandato. Quando se trata da saúde mental dos candidatos, as porcentagens são semelhantes: 44% acreditam que o republicano está bem e só 14% acham o mesmo do democrata.

LEIA TAMBÉM: Democrata do Colorado é primeiro senador a dizer que não crê na vitória de Biden



Biden é visto como mais honesto e confiável que o rival. Entre os mais de 2 mil entrevistados, 39% disseram ver o atual presidente como honesto e confiável, enquanto 22% afirmaram o mesmo de Trump. Biden também é considerado como alguém que vai proteger a democracia (41% a 35%), representa mais os valores dos eleitores (36% a 31%) e entende melhor os problemas da população (34% a 32%).