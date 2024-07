Democrata do Colorado é primeiro senador a dizer que não crê na vitória de Biden

Michael Bennet, do estado do Colorado, é o primeiro senador democrata a dizer publicamente que não acredita em uma vitória do presidente Joe Biden nas eleições de novembro, nos Estados Unidos. Desde o debate contra Donald Trump no final de junho, permanece o receio de que o desempenho de Biden possa afundá-lo nas pesquisas.

Para o senador, Trump 'está no caminho' para ganhar a eleição. Bennet também vê chances de o republicano vencer Biden por "ampla" vantagem. "Trump pode levar o Senado e a Câmara também. Então, para mim, não é uma questão sobre pesquisas eleitorais. Não é uma questão de política. É uma questão moral sobre o futuro de nosso país", disse o senador em entrevista concedida à CNN.

Falas refletem a preocupação de que Biden prejudique o partido. Segundo a CNN, os Democratas, incluindo aqueles que trabalham na Casa Branca, veem esta semana como crucial para a sobrevivência política do presidente. Ontem, parlamentares e senadores se reuniram de forma privada, mas não chegaram a um consenso sobre como agir daqui para frente.

Porta-voz da campanha minimizou os comentários do senador. Questionado pela CNN, Kevin Munoz afirmou em nota que "esta sempre foi uma corrida acirrada" e que os eleitores continuam "profundamente preocupados" com Trump e sua agenda prejudicial. "Ainda temos muitos dias até a eleição, e o trabalho árduo para conquistar cada voto está longe de terminar", completou.

Congressista do Texas já havia sugerido que Biden desistisse. Lloyd Doggett foi o primeiro membro do Partido Democrata a pedir publicamente que o presidente deixasse a disputa. "Nosso principal critério deve ser quem tem a maior chance de salvar nossa democracia. Há muito em jogo para arriscar uma vitória de Trump", disse o congressista no início do mês.

"Desde aquele debate desastroso [contra Trump], a Casa Branca não fez nada para realmente mostrar que eles têm um plano para vencer esta eleição, na minha opinião", disse Michael Bennet, senador democrata, à CNN.