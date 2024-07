Empresa fará expedição aos destroços do Titanic um ano após tragédia do submarino Titan

Uma expedição ao Titanic vai acontecer neste mês, um ano após a tragédia do submarino Titan, que implodiu a caminho do naufrágio histórico e matou cinco pessoas. A Expedição Titanic 2024 vai tentar inspecionar a área e os destroços do navio que bateu em um iceberg e afundou em abril de 1912.

Organizada pela RMS Titanic Inc., que possui os direitos de salvamento da embarcação, a próxima expedição será uma missão não tripulada. Essa será a primeira visita da empresa ao naufrágio desde 2010. Em 2023, o governo dos Estados Unidos tentou impedir a expedição, citando uma lei federal e um acordo com o Reino Unido para tratar o Titanic como um memorial para vítimas do naufrágio.

As visitas ao naufrágio têm sido uma fonte de controvérsia desde que sua descoberta em setembro de 1985, com muitos sobreviventes e familiares das vítimas pedindo que a área seja deixada em paz devido ao seu status como local de sepultamento.

A empresa, no entanto, obteve uma permissão para explorar o navio ao apresentar um planejamento que "busca minimizar a perturbação ao restante do naufrágio do Titanic, incluindo o casco da embarcação e os restos daquelas 1,5 mil vidas perdidas no naufrágio".

A empresa revelou que planeja manter os veículos na água por 20 dias completos para obter o máximo de informações possível sobre o local do naufrágio. "As imagens capturadas revelarão novos insights importantes sobre a condição do local, áreas e artefatos em risco, e contribuirão para os esforços contínuos de conservação e iniciativas educacionais já em andamento", afirmou a empresa, em comunicado.