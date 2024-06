Frio extremo que atinge a Patagônia congela ondas do mar na província Terra do Fogo

O frio extremo que atinge a Patagônia congelou ondas do mar ao Norte da cidade de Río Grande, perto da baía de San Sebastián, na província Terra do Fogo, Sul da Argentina. O fenômeno foi registrado na terça-feira (25), a cerca de 362 quilômetros de Ushuaia, capital da província. .

Meteorologistas afirmaram ao jornal argentino El Clarín que a principal causa do fenômeno se deve a uma combinação de temperaturas extremamente baixas e condições climáticas específicas que favorecem a formação de gelo no mar.

A Terra do Fogo está registrando temperaturas abaixo de zero que, de acordo com o Serviço Meteorológico Nacional (SMN), se estenderão por toda a semana. Segundo o Clarín, a região teve temperaturas abaixo de -10°C no último fim de semana - na terça-feira, a temperatura ficou entre -0,5°C e 0,7°C, enquanto a sensação térmica atingiu mínima de -4,8°C.

Nesta sexta-feira (28), a máxima será de -1°C e a mínima de o -6°C. Já o dia mais quente dos próximos sete dias será no domingo, que tem previsão de máxima de 3°C e mínima de -1°C. Há cerca de dez dias, as temperaturas têm estado extremamente baixas na Patagônia da Argentina e na parte mais meridional do Chile, em Magalhães, com sucessivas marcas diárias de -10ºC a -15ºC.