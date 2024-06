Lula exige desculpas de Javier Milei por ter falado 'muita bobagem'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva exigiu desculpas do presidente da Argentina, Javier Milei, por ter falado "muita bobagem" sobre ele e sobre o Brasil. Lula condicionou a realização da primeira reunião de trabalho com o argentino a um pedido de desculpas público por parte de Milei.

LEIA TAMBÉM: Milei nega que FMI exija desvalorização cambial e celebra dado de inflação



"A Argentina é um país que eu gosto muito e é um país muito importante para o Brasil. E o Brasil é muito importante para a Argentina. Não é um presidente da República que vai criar uma cisão. O povo argentino e brasileiro é maior que os seus presidentes. E eles querem viver bem, viver em paz", declarou, ontem, em entrevista ao site UOL.

Lula disse ter apreço pela Argentina e destacou que os países são "muito importantes" um para o outro. Afirmou ainda que os povos argentino e brasileiro são "maiores" do que dois presidentes e querem viver em paz. Ele evitou citar o nome de Milei.

As chancelarias dos dois países trabalham nos bastidores por uma aproximação e a construção de uma relação pragmática entre os líderes. Os ministros de Relações Exteriores atuaram para amenizar as divergências ideológicas e abrir canais de diálogo.

Milei chegou a sugerir em ao menos duas cartas endereçadas a Lula que pudessem realizar uma reunião de trabalho, algo que ele mesmo havia desdenhado durante a campanha eleitoral no país vizinho. Lula o deixou sem resposta.

O Planalto já havia sinalizado desconfiança e resistência com a nova postura de Milei, de aparente moderação em relação ao período de atritos, provocações e ofensas com o petista, que marcou a campanha argentina.

O libertário, hoje um ícone da direita regional e associado ao ex-presidente Jair Bolsonaro, chegou a classificar Lula como corrupto e comunista. Depois, já na Casa Rosada, Milei passou a evitar os embates e deixou de falar mal do petista, mas o governo brasileiro sempre insistiu no pedido de desculpas.

Segundo a Casa Rosada, Lula e Milei apenas se cumprimentaram de forma cordial no primeiro encontro global entre eles, durante o G-7 na Itália. Ambos participaram como convidados de uma sessão de debates, inaugurada pelo papa Francisco. No Início do próximo mês, eles se encontrarão pessoalmente mais uma vez, na Cúpula do Mercosul, no dia 8, em Assunção, Paraguai.