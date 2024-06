Bombardeio de Israel mata 10 familiares de líder do Hamas na Cidade de Gaza

A Defesa Civil da Faixa de Gaza, território palestino controlado pelo Hamas, afirmou que um bombardeio de Israel em um campo de refugiados na Cidade de Gaza matou dez membros da família do líder da ala política do grupo terrorista, Ismail Haniyeh, nesta terça-feira (25).

"Vários mártires continuam sob os escombros", afirmou Mahmud Basal, porta-voz do órgão, antes de informar que entre as vítimas fatais está Zahr Haniyeh, irmã de Haniyeh. "Temos dificuldades para fazer as buscas devido à falta de equipamentos e combustível."

O ataque atingiu a casa da família de Haniyeh em Shati, um dos oito acampamentos de refugiados do território palestino. Essa não seria a primeira vez que familiares do líder, que mora no Catar e é a autoridade do grupo mais conhecida no exterior, teriam sido mortos no conflito. Em abril, as forças militares de Israel assumiram ter matado três filhos e quatro netos de Haniyeh, 62 anos.

As mortes acontecem no momento em que as negociações por uma trégua, nas quais Haniyeh participa, estão estagnadas - o Hamas insiste que qualquer acordo para um cessar-fogo deve incluir o fim dos combates e a retirada completa das tropas israelenses de Gaza, algo que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu rejeita ao afirmar que o objetivo do conflito é aniquilar o grupo terrorista.

Além disso, dois dos ataques aéreos israelenses atingiram duas escolas na Cidade de Gaza, matando pelo menos 14 pessoas,