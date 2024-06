Netanyahu diz que 'fase mais intensa' da guerra na Faixa de Gaza está acabando

O primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, afirmou neste domingo (23) que a "fase mais intensa" da guerra na Faixa de Gaza contra o Hamas está chegando ao fim. A fala foi dada pelo premiê ao Canal 14 local, em primeira entrevista à imprensa israelense desde o início do conflito.

O primeiro-ministro israelense disse ainda que isso "não significa que a guerra esteja a ponto de terminar, mas que a fase intensa da guerra está prestes a terminar em Rafah".

A cidade no Sul da Faixa é o último grande centro urbano do território palestino sobre o qual Israel ainda não avançou completamente. Combates por todos os lados da cidade fecham o cerco sobre o que seria, segundo Tel Aviv, o último reduto de integrantes do grupo terrorista.

Netanyahu repetiu um posicionamento de longa data de que estava disposto a concordar apenas com pausas temporárias nos combates para liberar alguns reféns, não com o fim total da guerra que o Hamas tem exigido. Bombardeios ocorreram nesta segunda-feira (24) em Rafah, mas também no centro e no Norte de Gaza.

A fala gerou críticas das famílias dos reféns, que há muito acusam o premiê de atrasar a libertação dos sequestrados com o prolongamento da guerra.

Nesta segunda, após a entrevista de Netanyahu, familiares autorizaram a publicação de um vídeo do sequestro de três reféns, gravado pelo Hamas. Imagens semelhantes já eram de conhecimento público, mas outras, como essa divulgada, ainda não.

O vídeo mostra reféns na parte de trás de uma caminhonete ao lado de homens armados com fuzis AK-47, Os sequestrados aparecem ensanguentados, e é possível ver que um deles está sem parte do antebraço.

A divulgação foi feita pela associação de familiares de sequestrados. O grupo tem criticado o governo de Netanyahu e classificado de negligência a ausência de um acordo para resgatar os reféns.

Em um discurso no parlamento nesta segunda, o premiê disse que Israel continuava comprometido com a proposta de cessar-fogo e com um acordo pelos reféns - em referência a proposta apresentada pelos Estados Unidos na ONU no início do mês. Ele repetiu, no entanto, que não encerraria o conflito até que o Hamas fosse eliminado.

O ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, chegou a Washington também nesta segunda. Ele se reuniu com William Burns, chefe da CIA, a agência americana de inteligência, e com o secretário de Estado, Antony Blinken.

"Gostaria de enfatizar que o compromisso principal de Israel é devolver os reféns, sem exceção, às suas famílias e lares. Continuaremos fazendo todos os esforços possíveis para trazê-los para casa", disse Gallant antes de iniciar as reuniões.

Rusgas recentes entre Netanyahu e o governo de Joe Biden tem desgastado a aliança entre Tel Aviv e Washington. No domingo (23), o premiê israelense disse valorizar o apoio americano, mas criticou "queda dramática" no envio de munições dos EUA.