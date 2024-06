Pelo menos 53 pessoas morrem após consumir bebida adulterada na Índia

Pelo menos 53 pessoas morreram na Índia após consumir um lote de bebida alcoólica adulterada. O número subiu após várias vítimas hospitalizadas na semana passada não resistirem. Quase 200 pessoas foram internadas desde a última quarta-feira por vômitos, dores de estômago e diarreia após tomarem bebidas adulteradas na noite da véspera no distrito de Kallakurichi, a cerca de 250 quilômetros de Chennai, a capital do estado no sul da Índia.

Há, no entanto, divergências em relação ao total de óbitos. A cifra de 53 mortos foi confirmada no último sábado (22) à agência de notícias Press Trust of India por M.S. Prasanth, funcionário do governo de Kallakurichi.

"Até agora, 53 pessoas morreram e sete pessoas foram presas em conexão com a tragédia do álcool adulterado", disse ele a jornalistas após visitar os afetados no hospital, segundo a agência. Ainda de acordo com a declaração de Prasanth, cerca de 140 pessoas das 193 que foram hospitalizadas após consumirem a bebida estão estáveis.

A bebida em questão era o arrack, um destilado à base de flores de coco e cana-de-açúcar típico do Sudeste Asiático e diferente do áraque, bebida árabe de uva e anis. O lote foi adulterado com metanol, afirmou o ministro-chefe do estado de Tamil Nadu, M.K. Stalin.