Lula está do lado certo da história sobre a guerra em Gaza, diz Mauro Vieira

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, afirmou nesta quarta-feira (19), que decisões de órgãos internacionais de Justiça e manifestações de líderes globais a respeito da guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas, na Faixa de Gaza, mostraram que o Brasil e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva estão "do lado certo da história".

Em audiência na Câmara dos Deputados, o chancelerpromovida no fim de semana para angariar apoio à Ucrânia contra a Rússia. Ele disse que esse modelo de reuniões "se esgotou".A declaração ocorre depois de o presidente ucraniano, Volodmir Zelenski, queixar-se de que Lula se alia ao agressor e que o Brasil não segue princípios de países civilizados. No terceiro mandato, o, além das declarações contra Israel e o governo de Binyamin Netanyahu.. Ele foi questionado principalmente por deputados da oposição, ligados à bancada evangélica e ao ex-presidente Jair Bolsonaro, sobre o posicionamento oficial do Brasil e. O presidente da comissão, Lucas Redecker (PSDB-RS), disse que o presidente se mostrava mais pró-Rússia e pró-Palestina.Embora estivesse em viagem à Europa,. O petista chegou a dizer que os presidentes Volodmir Zelenski e Vladimir Putin, da Rússia, não negociam porque "estão gostando da guerra".O Brasil enviou a Lucerna a embaixadora do Brasil em Berna, Cláudia Fonseca Buzzi, na condição apenas de observadora.. Putin exige ficar com territórios que ocupou há dois anos - Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia."O presidente Lula de forma alguma tem um aliado incondicional de um lado ou de outro, não é esse o caso", disse o ministro, ponderando, no entanto sobre a relevância comercial da relação com os russos - houve um recorde de US$ 11 bilhões no ano passado registrado na balança.Desde o ano passado, o governo Lula participou - por meio de diplomatas e da assessoria internacional de Lula, capitaneada pelo ex-chanceler Celso Amorim - de reuniões com atores internacionais e conferências de interesse da Ucrânia em Paris, Riad, Davos e Copenhague. Amorim também viajou a Moscou e a Kiev.Para Vieira, o. "Nossa posição é que esse tipo de reunião se esgotou. Não faz sentido continuar repetindo o mesmo tipo de discussão baseado sempre na oposição de um dos lados. É chegado o momento de que ambos os lados se sentem à mesma mesa e haja o início de uma negociação de paz", afirmou o chanceler.O chefe do Itamaraty. Segundo o ministro, cerca de 40 países aderiram ao texto, que não inclui a retirada das tropas russas, nem condena a invasão da Ucrânia, em fevereiro de 2022. A proposta fala em desescalada de tensões e na não expansão do campo de batalha.