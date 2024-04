Rússia tem enchentes recordes e mais de 10 mil residências são afetadas

Mais de 10 mil residências foram atingidas nas regiões de Orenburg, Urais, Volga e Sibéria Ocidental, na Rússia, por enchentes provocadas por fortes chuvas nos últimos dias. Moradores precisaram ser retirados de suas casas e, até esta segunda-feira (8) não há registros de vítimas relacionadas ao desastre, segundo as autoridades.

A maioria das pessoas retiradas são da região de Orenburg, na fronteira com o Cazaquistão. Mais de 6,1 mil pessoas foram socorridas, incluindo 1,4 crianças, disseram as autoridades locais. O dano total causado pelas enchentes é estimado em cerca de 21 bilhões de rublos (US$ 227 milhões), informou o governo regional no domingo.

Grande parte da segunda maior cidade da região, Orsk, foi inundada após o rompimento de uma barragem perto do rio Ural na noite de sexta-feira. Segundo as autoridades locais, o nível do rio em Orsk subiu de 16 centímetros para 872.

O ministro de Situações de Emergência da Rússia, Alexander Kurenkov, chegou a Orsk no domingo para supervisionar as operações de resgate. "Proponho classificar a situação na região de Orenburg como uma emergência federal e estabelecer um nível federal de resposta", disse o ministro. A mudança significa que a assistência e a coordenação federais podem complementar os esforços estaduais e locais.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que o presidente russo, Vladimir Putin, conversou com Kurenkov, bem como com os chefes das regiões de Kurgan e Tyumen, localizadas na área dos Montes Urais, para discutir a situação e "a necessidade de adoção antecipada de medidas para ajudar as pessoas e sua possível evacuação".

Putin não planeja visitar o local, segundo seu porta-voz, Dmitri Peskov, que acredita que a situação "vai piorar ainda mais".

LEIA TAMBÉM: Guerra na Ucrânia expõe erros estratégicos do passado e leva Europa a mudar foco para armas

A agência meteorológica oficial da Rússia, Rosguidromet, anunciou um pico de enchentes na cidade de Orenburg, que leva o mesmo nome da região onde está localizada, e arredores na quarta-feira (10). O prefeito da cidade indicou que a região não sofria enchentes dessa magnitude há décadas. Mais ao Norte, a cidade de Tyumen, capital da região que leva o mesmo nome, também poderá ser afetada pelas enchentes.