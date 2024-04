Ataque de drones ucranianos atinge usina nuclear de Zaporizhzhia, controlada pela Rússia

Funcionários da Usina Nuclear de Zaporizhzhia, controlada pela Rússia, disseram que o local foi atacado neste domingo (7) por drones militares ucranianos. A cúpula da sexta unidade de energia da usina foi afetada, segundo as autoridades da usina. A Usina Nuclear de Zaporizhzhia é a maior da Europa e está entre as dez maiores usinas nucleares do mundo em capacidade instalada e em produção de energia.

De acordo com as autoridades da usina, não houve danos críticos ou vítimas e os níveis de radiação na usina estavam normais após os ataques. Entretanto, a agência nuclear estatal russa Rosatom disse que três pessoas ficaram feridas na "série sem precedentes de ataques de drones".

A Agência Internacional de Energia Atômica afirmou que os seus especialistas foram informados do ataque do drone e que "tal detonação é consistente com as observações da AIEA".

Sem falar em culpados, o chefe da agência de vigilância atômica da Organização das Nações Unidas, Rafael Mariano Grossi, alertou para os riscos de segurança de tais ataques. "Exorto a abster-se de ações que contradigam os 5 princípios da AIEA e que ponham em risco a segurança nuclear", escreveu na rede social X, antigo Twitter.

Moscou tomou a usina nuclear logo após o início do conflito com a Ucrânia em 2022. Tanto a Ucrânia como a Rússia têm-se acusado regularmente de atacar a central, que ainda se encontra perto da linha da frente dos combates. Os seis reatores da central estão desligados há meses, mas a operação ainda exige energia e equipe para operar sistemas de refrigeração e outros recursos de segurança.