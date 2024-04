Trump chama imigrantes ilegais de 'animais' em Michigan

Donald Trump, que acusou os imigrantes de "envenenar o sangue do país" e prometeu lançar a maior operação de deportação doméstica da história do país caso eleito, chamou os imigrantes que estão ilegalmente nos EUA de "animais", usando uma linguagem desumanizadora que, segundo estudiosos do extremismo, aumenta o risco de violência.

"Os democratas dizem: 'Por favor, não os chame de animais. Eles são humanos'. Eu digo: 'Não, eles não são humanos, eles não são humanos, eles são animais'", disse ele. A declaração ocorreu enquanto o ex-presidente citava novamente o assassinato de Laken Riley, uma estudante de enfermagem na Geórgia. Um homem venezuelano que, segundo as autoridades, entrou ilegalmente nos EUA, foi acusado do assassinato. A família de Laken compareceu ao comício de Trump na Geórgia no mês passado e se reuniu com ele nos bastidores. Trump se referiu ao suspeito da morte de Riley como um "animal estrangeiro ilegal".

"Sob o comando do corrupto Joe Biden, todo Estado agora é um Estado fronteiriço. Toda cidade agora é uma cidade fronteiriça porque Joe Biden trouxe a carnificina, o caos e a matança de todo o mundo e os despejou diretamente em nossos quintais", disse Trump em Grand Rapids, onde estava ladeado por policiais uniformizados.

Embora os crimes violentos tenham diminuído, Trump e outros republicanos atacaram Biden aproveitando uma onda de crimes supostamente cometidos por imigrantes que estão ilegalmente nos EUA. A imigração ilegal se tornou o tema central da campanha norte-americana, já que as travessias de fronteira atingiram níveis recordes. As pesquisas sugerem que Trump tem uma vantagem sobre Biden nessa questão, porque muitos eleitores em potencial dizem estar preocupados com o impacto da entrada de imigrantes.

Trump continuou a martelar o tema em um comício em Green Bay, Wisconsin, na noite de terça-feira (2), quando o Estado estava realizando suas primárias presidenciais. Trump acusou nações desonestas de "bombear migrantes através de nossa fronteira aberta" e "enviar prisioneiros, assassinos, traficantes de drogas, doentes mentais, terroristas" - embora não haja nenhuma evidência de que algum país esteja envolvido nesse tipo de esforço coordenado.