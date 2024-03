Biden avança em intenções de votos em 6 Estados importantes, mostra pesquisa

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, avançou nas intenções de votos em seis dos sete Estados que prometem as disputas mais acirradas nas eleições de novembro, segundo pesquisa da Morning Consult, encomendada pela Bloomberg, divulgada nesta terça-feira (26).

O democrata melhorou os números em Wisconsin, Pensilvânia, Michigan, Arizona, Nevada e Carolina do Norte. Na Georgia, o ex-presidente norte-americano Donald Trump ampliou a vantagem ante Biden na comparação com a edição anterior do levantamento, de fevereiro.

O avanço foi mais pronunciado em Wisconsin, onde Biden agora aparece com 46% da preferência, à frente do rival, que tem 45%. Há um mês, Trump liderava por 4 pontos porcentuais. Na Pensilvânia, os dois estão empatados com 45%, frente a uma vantagem de 6 pontos do ex-presidente anteriormente.