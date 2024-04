Terremoto em Taiwan deixa nove mortos e mais de 800 feridos

Um forte terremoto de magnitude 7,2 foi sentido em Taiwan nesta terça-feira (2), quarta no horário local, sacudindo toda a ilha e provocando o desabamento de edifícios. Pelo menos nove pessoas morreram e 882 ficaram feridas em decorrência do terremoto, segundo o Corpo de Bombeiros de Taiwan. Outras 131 pessoas ficaram presas em meio aos danos, muitas delas em trilhas de caminhada e túneis. As operações de busca e resgate estão em andamento.

Segundo o Serviço Geológico dos EUA o tremor foi de magnitude 7,4 e ocorreu em Hualien, na costa leste de Taiwan. A Administração Central de Meteorologia de Taiwan também registrou um tremor secundário de magnitude 6,4. De acordo com a Administração Central de Meteorologia de Taiwan, este foi o terremoto mais forte a atingir a ilha em 25 anos.

O epicentro foi cerca de 16 quilômetros abaixo da superfície da Terra, segundo Taiwan. Os tremores puderam ser sentidos por mais de um minuto na capital, Taipé, onde os noticiários mostraram imagens de edifícios tremendo.

O corpo de bombeiros disse que espera que o número de mortes aumente à medida que relatórios de feridos de todo o país forem recebidos. Segundo a corporação, vários prédios em Hualien desabaram parcialmente e deslizamentos de terra ao longo da costa leste tornaram inutilizável uma rodovia principal.

A Agência Meteorológica do Japão previu um tsunami de até 3 metros após o terremoto às 7h58min do horário local, fazendo com que fossem emitidos alertas de tsunami para Taiwan, as ilhas Okinawa do Japão e partes das Filipinas.

Logo após as 9h do Japão (21h de Brasília), as primeiras ondas com mais de 30 centímetros começaram a chegar à ilha de Yonaguni, segundo a emissora NHK. Os residentes das ilhas de Okinawa, Miyako e Yaeyama, no Sul do Japão, foram orientados a ficar o mais longe possível das áreas costeiras. Algumas horas depois, porém, o Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico dos EUA informou que a ameaça de tsunami havia passado e o Japão suspendeu seus alertas.

As autoridades das Filipinas também cancelaram todos os alertas afirmando que suas estações de monitoramento não detectaram nenhum distúrbio significativo no nível do mar. A ilha de Taiwan está localizada no chamando Círculo de Fogo do Pacífico, que causa enorme atividade sísmica e vulcânica no Oceano Pacífico, atingindo desde a Indonésia ao Chile.

Taiwan é regularmente abalada por terremotos. Em 2018, um tremor de magnitude 6,2 matou 17 pessoas e feriu mais de 300 em Hualien. Em 1999, o maior terremoto da história recente matou 2.400 pessoas. O Condado de Hualien abriga cerca de 300 mil pessoas e fica perto do desfiladeiro de Taroko, um destino turístico popular.