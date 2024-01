Japão sofre novo terremoto enquanto lida com impactos de sismo do Ano Novo

Atingida por um terremoto de magnitude 7,6 no Ano Novo, a península de Noto, na região Central do Japão, sofreu novos tremores nesta terça-feira (9). O sismo, de magnitude 5,8 segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, não gerou novos alertas de tsunami, e não há relatos de mortos ou feridos. Mas preocupa o governo, que já lida com problemas no fornecimento de água, eletricidade e aquecimento para os milhares de japoneses afetados pelo desastre de 1º de janeiro.