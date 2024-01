Estados Unidos enfrentam sucessão de eventos climáticos extremos nesta semana

Os Estados Unidos vivem, nesta semana, uma sequência de eventos climáticos intensos e, em alguns casos, perigosos, sobretudo no Centro e no Leste do país. Fortes tornados, nevascas, chuvas torrenciais e ventos já foram registrados ou ainda podem acontecer devido a um sistema de baixa pressão.

No início da semana, uma extensa tempestade de inverno já provocou fortes temporais e alertas de tornado que arrancaram telhados de casas, derrubaram móveis e paralisaram cidades com mais de meio metro de neve, deixando pessoas presas nas rodovias. Várias escolas foram fechadas na região e mais de 140 mil clientes ficaram sem energia na Flórida, Alabama e Geórgia.

Nevascas sopradas pelo vento se expandiram do Nordeste do Novo México para o Oeste de Iowa e Norte do Missouri. Até 11 polegadas de neve no Oeste do Kansas fecharam partes de rodovias. Trovoadas foram relatadas em Dodge City, onde imagens mostraram condições de apagão. No extremo oeste de Oklahoma, na fronteira com o Texas e o Novo México, o Serviço Meteorológico emitiu um relatório de estradas fechadas e motoristas presos.

Partes do norte do Missouri se prepararam para até 30 centímetros de neve à medida que o sistema se movia para o Leste. Autoridades em Kansas City, Missouri, informaram que a prefeitura ficou fechada ontem e os tribunais municipais funcionariam remotamente.

Chuvas generalizadas de 5 a 18 centímetros eram esperadas nesta terça-feira em todo o nordeste norte-americano. Os meteorologistas identificaram uma grande área ao redor da Filadélfia onde é provável que haja inundações significativas nos rios. No total, a previsão é que pelo menos 19 rios na região do Médio Atlântico sofrerão inundações.

Na Costa do Golfo, que inclui Texas, Louisiana, Mississippi, Alabama e Flórida, havia risco de tempestades severas, com relâmpagos frequentes, fortes rajadas de vento, granizo e alguns tornados. Já o Sudoeste de Louisiana e do Mississippi estava sob aviso para tornado, enquanto os residentes de Nova Orleans e outras comunidades se preparavam para a tempestade, e várias escolas dispensaram as aulas.