Evento para campanha de Biden com Clinton e Obama em Nova York já arrecadou US$ 25 milhões

Uma arrecadação de fundos para o presidente dos EUA Joe Biden nesta quinta-feira (28) na cidade de Nova York, que vai contar com Barack Obama e Bill Clinton, está arrecadando colossais US$ 25 milhões, estabelecendo um recorde para a maior arrecadação para um evento político, disse sua campanha.

A quantia surpreendente foi umaem um momento de números persistentemente baixos nas pesquisas. O presidente testará o poder do dinheiro da campanha ao, que já provou, com a sua vitória em 2016 sobre a democrata Hillary Clinton, que não precisava angariar mais dinheiro para assumir a presidência.O evento Radio City Music Hall será um ponto de exclamação dourado em uma recente explosão de viagens de campanha presidencial. Biden visitou vários campos de batalha políticos nas últimas três semanas desde que o seuO evento de uma hora de duração tem diferentes níveis de acesso, dependendo da generosidade dos doadores. A peça central é uma conversa no palco com os três presidentes, moderada pelo apresentador de talk show Stephen Colbert. Há também uma programação de artistas musicais - Queen Latifah, Lizzo, Ben Platt, Cynthia Erivo e Lea Michele - que será apresentada pela atriz Mindy Kaling. Milhares são esperados e os ingressos custam US$ 225.Mais dinheiro proporciona aos doadores mais tempo privado com os presidentes. Uma foto com os três custa US$ 100 mil. Uma doação de US$ 250.000 dá aos doadores acesso a uma recepção, e US$ 500.000 os levam a uma reunião ainda mais exclusiva."Mas a festa não para por aí", segundo a campanha. A primeira-dama Jill Biden e o DJ D-Nice vão dar uma festa pós-evento no Radio City Music Hall com 500 convidados. Fonte: Associated Press.