Opositora denuncia bloqueio do sistema eleitoral para registro de candidatura

Enquanto restavam algumas horas para o fim do prazo de inscrição dos interessados em disputar as eleições presidenciais da Venezuela em 28 de julho, o principal bloco de oposição ao governo, encabeçado por Corina Yoris, denunciou que seguia impedida de inscrever a sua candidatura pelos partidos da Plataforma Unitária.

Corina foi nomeada como candidata em substituição a María Corina Machado, que foi proibida, por sentença do Tribunal Superior de Justiça, de ocupar cargos públicos pelos próximos 15 anos. Em declaração à imprensa, ela confirmou que a página na internet do Conselho Nacional Eleitoral (CNE) continua bloqueando o ingresso no sistema de inscrições eletrônicas por aqueles não inscritos pelos representantes das organizações políticas Mesa da Unidade Democrática (MUD) e Un Nuevo Tiempo (UNT), as únicas habilitadas pela autoridade eleitoral para registro de candidatos.

"Meus direitos como cidadã venezuelana estão sendo pisoteados ao não me permitirem acessar o sistema e inscrever minha candidatura", disse Corina. Ela afirmou que foram feitas todas as tentativas para introdução dos dados dos cartões, mas que o sistema estava completamente fechado para acesso digital.

O Plataforma Unitária é o bloco opositor que desde 2021 promove conversas com representantes do governo de Nicolás Maduro e que em outubro assinou o acordo de Barbados.

O pacto contemplava trabalhar em um plano que gerasse condições políticas igualitárias para realizar eleições presidenciais livres e competitivas em 2024. O Plataforma disse que a administração de Maduro e seus aliados violaram o espírito desse acordo.

Desde quinta-feira, quando foi aberto o processo automatizado do CNE, foram registrados 10 candidatos: o do presidente Nicolás Maduro, Luis Eduardo Martínez, Daniel Ceballos, Antonio Ecarri, Juan Carlos Alvarado, Javier Bertucci, José Brito, Claudio Fermín, Luis Ratti e o comediante Benjamín Rausseo. Deles, apenas Maduro e Rausseo apareciam nas distintas consultas de intenção de voto.

Os candidatos deverão esperar se suas inscrições serão aceitas pela CNE, responsável pela organização das eleições nacionais, estaduais e municipais no país. Maduro, que aspira a um terceiro mandato de seis anos, conta com o registro e o respaldo dos membros do Gran Polo Patriótico, a coalizão de 10 partidos que apoiam o governo.