Opositores aos chavistas enfrentam filas para escolher candidato único

Agência Estado

Milhares de venezuelanos votaram ontem nas primárias da oposição com a esperança de uma mudança de presidente em 2024. Longas filas de cidadãos que se opõem ao chavismo suportaram horas sob sol ou chuva, com a intenção de votar.Um desses eleitores foi Hernán Lugo, professor universitário de 70 anos que se disse surpreso com a grande participação. Ele teve de esperar uma hora na fila, o triplo do tempo que, garantiu, costumava levar quando ia às urnas."O sistema é rápido, mais rápido que os outros, o que acontece é que agora tem mais gente, gente que tem angústia, que sente que não quer mais esse homem (presidente Nicolás Maduro), o sistema que temos", disse ele, depois de votar no leste de Caracas.O professor, que afirma ter sido ferido durante protestos contra o governo, está convencido de que a Venezuela, sob o poder do chavismo desde 1999, conseguirá uma mudança política em 2024. "Este governo não aguenta mais e os seus representantes sabem que estão liquidados."A oposição da Venezuela votou neste domingo, 22, nas primárias para eleger um candidato único para enfrentar o presidente Nicolás Maduro em 2024, tendo a líder opositora María Corina Machado, de 56 anos, como favorita.Os 21 milhões de venezuelanos inscritos foram chamados a votar nesse processo interno, organizado pela própria oposição que rejeitou a assistência técnica do Conselho Nacional Eleitoral (CNE) após meses de evasão do órgão.María Corina cumprimentou e posou para fotografias na longa fila de eleitores. "Sinto que esse processo é um milagre e quero viver e aproveitar cada momento", disse.Mesmo que ela vença a primária, ainda não está claro se terá permissão para concorrer. Embora Maduro tenha concordado, em princípio, esta semana, em permitir que a oposição escolhesse seu candidato, após um acordo com os EUA, o Judiciário controlado pela ditadura a inabilitou para exercer cargos públicos por 15 anos, o que em tese a impediria de registrar sua candidatura.CandidatosOutros candidatos também foram impedidos. O ex-governador Henrique Capriles, que concorreu duas vezes contra o chavismo, está inabilitado desde 2017, assim como Freddy Superlano, do partido Vontade Popular. Juan Guaidó, Leopoldo López e Antonio Ledezma deixaram o país.