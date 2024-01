Empresas de Trump receberam US$ 7,8 mi de governos estrangeiros durante sua presidência

As empresas do ex-presidente americano Donald Trump receberam pagamentos milionários de pelo menos 20 governos estrangeiros enquanto o republicano ocupava a Casa Branca, segundo uma investigação de democratas da Câmara dos Representantes dos EUA. O relatório publicado nesta quinta-feira (4) diz que os negócios do então presidente receberam no mínimo US$ 7,8 milhões de países e estatais sem que Trump procurasse ou obtivesse aprovação do Congresso norte-americano, como exige a Constituição.

LEIA TAMBÉM: Suprema Corte de Michigan rejeita tentativa de retirar Trump da primária no Estado

Os democratas do Comitê de Supervisão da Câmara alegam que os "interesses comerciais de Trump forneceram um ponto de entrada para a influência estrangeira na política externa americana" e foram "uma fonte contínua de corrupção". "O império corporativo global do presidente Trump provou ser um ímã para dinheiro de governos estrangeiros e de fontes patrocinadas por governos em todo o mundo", diz o relatório. "Seus negócios abrangiam hotéis de luxo em todo o mundo, edifícios de alto padrão de uso misto, como a Trump Tower, na cidade de Nova York, e resorts de golfe", descreve.

A investigação se baseou em documentos da antiga empresa de contabilidade de Trump, a Mazars USA. Segundo o texto, a China foi o país que mais realizou pagamentos para os negócios do ex-presidente, totalizando gastos de US$ 5,5 milhões na Trump Tower e em outros hotéis. Em segundo lugar vem a Arábia Saudita, que teria destinado US$ 615 mil aos empreendimentos do republicano.

LEIA TAMBÉM: Trump pede ao tribunal de apelações que rejeite caso de interferência eleitoral

Os demais países que aparecem na lista são: Catar, Kuwait, Índia, Malásia, Afeganistão, Filipinas, Emirados Árabes Unidos, Congo, Cazaquistão, Tailandia, República Turca de Chipre do Norte, Chipre, Mongólia, Líbano, Albânia, Kosovo, Letônia, Turquia e Hungria.