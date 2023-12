Suprema Corte de Michigan rejeita tentativa de retirar Trump da primária no Estado

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump pode aparecer na disputa da primária do Partido Republicano em Michigan em 2024, decidiu nesta quarta-feira (27) o principal tribunal do Estado. A Suprema Corte de Michigan se recusou a avaliar a questão sobre a elegibilidade de Trump sob as leis estaduais.

Em uma decisão de um parágrafo, a maioria da corte escreveu que "não estava persuadida de que as questões apresentadas devem ser avaliadas por este Tribunal". O caso é um dos vários nos EUA sobre se Trump pode ser barrado de concorrer.

A equipe jurídica do empresário tem argumentado que ocorrem tentativas não democráticas de impedir os eleitores de decidir quem será o próximo a ocupar a Casa Branca.

Na semana passada, a Suprema Corte do Colorado decidiu que Trump, líder nas pesquisas entre republicanos, não deve participar das primárias no Estado, por ter envolvimento e ter encorajado a tentativa de tomada do Capitólio em 6 de janeiro de 2021, em uma manobra para tentar barrar a confirmação da vitória de Joe Biden. O ex-presidente deve apelar da decisão do Colorado.