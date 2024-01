Avião com 379 passageiros colide e pega fogo no aeroporto de Tóquio

Um avião da Japan Airlines pegou fogo nesta terça-feira (2) ao pousar no aeroporto internacional de Haneda, em Tóquio. Segundo informações preliminares, houve uma colisão com uma aeronave da guarda costeira japonesa. Airbus A350 colidiu com aeronave da guarda costeira japonesa ao pousar, segundo informações preliminares.

Todos os 367 passageiros e tripulantes do voo comercial conseguiram desembarcar em segurança. Havia seis pessoas no avião da guarda costeira. O piloto conseguiu escapar, mas os outros cinco estão desaparecidos.