Tsunami atinge a costa do Japão após terremotos

Um tsunami de mais de 1,2 metro atingiu a cidade de Wajima, na província de Ishikawa, no Japão, às 16h21 desta segunda-feira (1), após o forte terremoto que atingiu a região. As informações são do canal de notícias japonês NHK. Um dos tremores atingiu a magnitude de 7,6. A cidade de Toyama, na província de mesmo nome, também registrou um tsunami de 80 centímetros às 16h35.Segundo o canal NHK, o tsunami está atingindo a costa do Mar do Japão e poderá se tornar mais alto.O governo japonês pediu que as pessoas evacuem as áreas rapidamente.