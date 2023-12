Chegada de 2024 é comemorada ao redor do mundo; veja fotos

Cidades da Austrália, Japão, Indonésia, Japão, China e outros países já se despediram de 2023, com diferentes tradições e comemorações com luzes e fogos de artifício. Enquanto os brasileiros ainda aguardavam a virada de ano, já era 2024 em algumas partes do mundo. Países da Ásia e da região do Pacífico foram os primeiros a comemorar o Ano Novo.Cidades da Austrália, Japão, Indonésia, Japão, China e outros países já se despediram de 2023, com diferentes tradições e comemorações com luzes e fogos de artifício.



Veja abaixo algumas das celebrações da chegada de 2024 pelo mundo:

Austrália - A população deu as boas-vindas a 2024 com shows de fogos de artifício, incluindo a famosa exibição que ocorre na Sydney Opera House e na Harbour Bridge. Foto: Izar Khan/AFP/JC



Indonésia - Para celebrar o ano novo na Indonésia, população se reuniu para assistir aos shows de luzes e fogos de artifício. A praia em Kerobokan, distrito de Bali, foi um dos pontos que se iluminou com os fogos. Foto: David Gannon/AFP/JC

China - Milhares de chineses foram para as ruas de Pequim celebrar a chegada do novo ano. Foto: Pedro Pardo/AFP/JC

Coreia do Sul - Na Coreia do Sul, a população foi às ruas. No pavilhão Bosingak, em Seul, houve a cerimônia anual de tocar o sino para comemorar a chegada de 2024. Foto: Jung Yeon-je/AFP/JC





Emirados Árabes - Em Dubai, nos Emirados Árabes, fogos de artifício iluminaram o Burj Khalifa, prédio mais alto do mundo. Foto: Ryam Lim/AFP/JC





Camboja - Lanternas e fogos de artifício marcaram a chegada de 2024 em uma praia de Sihanouk, no Camboja. Foto: Tang Chihn Sothy/AFP/JC

Alemanha - Em Berlim, um dos locais escolhidos para receber 2024 foi o Portão de Brandenburgo. Foto: John MacDougall/AFP/JC