Com fogos e festas, já é 2024 em parte do mundo

O ano de 2024 já começou em parte do mundo, como na Oceania, onde a população comemora a virada.

A Nova Zelândia já celebrou o novo ano, e a Austrália iniciou o seu conhecido espetáculo de queima de fogos na baía de Sydney, com o icônico prédio da Ópera como cenário. Ao meio-dia (horário de Brasília) será 2024 em Tóquio, e às 13h será a vez de Pequim se despedir de 2023.

No Brasil, a maior festa de Revéillon será no Rio de Janeiro, praia de Copacabana. O Réveillon em Copacabana terá 12 minutos de queima de fogos que serão regidos pela maestrina Ludhymila Bruzzi. Será a primeira vez que a trilha sonora do show de fogos será feita por uma orquestra. Haverá também uma apresentação com drones, que vão homenagear o Rio de Janeiro e trarão mensagens de paz e esperança. No total, serão dez balsascom fogos, com um distanciamento de 25 metros entre elas.