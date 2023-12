Maduro apresenta novo mapa que incorpora Essequibo, região da Guiana

O ditador venezuelano Nicolás Maduro apresentou nesta terça-feira (5) um novo mapa da Venezuela, já com a incorporação do Essequibo, região da Guiana. O governante determinou que a partir de agora o mapa seja utilizado em escolas e universidades, logo após a aprovação do referendo realizado no domingo que aprovou a anexação

Maduro fez um pronunciamento em sua conta do Twitter sobre o assunto: "Imediatamente ordenei publicar e levar a todas as escolas, colégios, Conselhos Comunitários, estabelecimentos públicos, universidades e em todos os lares do país o novo mapa da Venezuela com Essequibo. Este é o nosso querido mapa!", publicou em sua rede social.

Além disso, anunciou um projeto de uma lei para a criação de uma província na região do Essequibo - território disputado historicamente por Venezuela e controlado pela Guiana -, poucos dias depois da confirmação da vitória do governo em um polêmico plebiscito nacional pela anexação da região.

Em um discurso realizado na Assembleia Geral do Conselho Federal, que contou com a participação de importantes membros do oficialismo venezuelano e do conselho de defesa do país, Maduro pediu a aprovação da Lei Orgânica para a defesa da Guiana Esequiba.